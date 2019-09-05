Колобков: теннисист Медведев готов обыгрывать любого соперника

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Прогресс российского теннисиста Даниила Медведева позволяет говорить о том, что он готов обыгрывать любого соперника. Такое мнение в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

23-летний Медведев в ночь на субботу в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open) сыграет с болгарином Григором Димитровым.

"Мы с Шамилем Анвяровичем (Тарпищевым, главой Федерации тенниса России - прим. ТАСС) давно это обсуждали, еще когда ребятам (Медведеву и Карену Хачанову, входящим в десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов) было 15-16 лет. Было понятно, что если они продолжат прогрессировать, будут так же работать, то у них очень хорошие шансы на взрослом уровне о себе заявить, - сказал Колобков. - Очень рад за Медведева, он раскрылся, в последние четыре-пять месяцев несколько раз был в финале турниров ATP, выиграл "Мастерс", сейчас уже в полуфинале US Open. Видно, что почувствовал уверенность в собственных силах, что для него уже нет авторитетов, готов играть и обыгрывать, по сути, любого соперника, поэтому, конечно, на Олимпиаде у него будут очень хорошие шансы".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.