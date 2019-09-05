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Лига Европы

Футболисты Гогуа и Сантос вошли в заявку ЦСКА на матчи Лиги Европы

В первом матче группового турнира столичный клуб сыграет на выезде с болгарским "Лудогорцем"

ТАСС, 5 сентября. Ивуарийский защитник Седрик Гогуа и бразильский полузащитник Лукас Сантос включены в заявку ЦСКА для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Гогуа перешел в ЦСКА 29 августа из "Тамбова", Сантос был арендован столичным клубом до конца 2019 года у бразильской команды "Васко да Гама" 2 сентября.

В первом туре ЦСКА 19 сентября сыграет в гостях с болгарским "Лудогорцем", ответная встреча пройдет 28 ноября. Первый домашний матч столичный клуб проведет 3 октября с испанским "Эспаньолом", ответная встреча пройдет 12 декабря. Первый матч с венгерским клубом "Ференцварош" состоится 24 октября в Москве, в Венгрии клубы встретятся 7 ноября.

Полностью заявка ЦСКА выглядит следующим образом:

  • вратари - Игорь Акинфеев, Илья Помазун и Владислав Тороп;
  • защитники - Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Гогуа, Звонимир Шерлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов и Игорь Дивеев;
  • полузащитники - Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол и Иван Обляков;
  • нападающие - Федор Чалов и Такума Нисимура.
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