Футболист Фернандеш вошел в заявку "Краснодара" на матчи Лиги Европы

ТАСС, 5 сентября. Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш включен в заявку "Краснодара" для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Фернандеш перешел в "Краснодар" на правах свободного агента 2 сентября.

Полностью заявка "Краснодара" выглядит следующим образом: вратари - Станислав Крицюк, Матвей Сафонов, Йон Фьолусон; защитники - Александр Мартынович, Урош Спайич, Кристиан Рамирес, Дмитрий Скопинцев, Сергей Петров; полузащитники - Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Олссон, Юнес Намли, Кайо, Даниил Уткин, Тонни Вилена, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Мануэл Фернандеш; нападающие - Ари, Иван Игнатьев, Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов.

В первом матче "Краснодар" на выезде сыграет со швейцарским "Базелем" 19 сентября, ответный матч пройдет 28 ноября. Первый домашний матч краснодарский клуб проведет 3 октября с испанским "Хетафе", ответная встреча команд пройдет 12 декабря. Первый матч с турецким "Трабзонспором" пройдет 24 октября в Турции, матч между командами в Краснодаре состоится 7 ноября.