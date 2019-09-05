Метатель молота Пронкин на чемпионате России в Сочи выполнил олимпийский норматив

ТАСС, 5 сентября. Метатель молота Валерий Пронкин, занявший первое место на командном чемпионате России в Сочи с результатом 79,10 м, выполнил квалификационный норматив на Олимпиаду-2020.

Квалификационный норматив на Игры-2020 в мужском метании молота равен 77,50 м. Пронкин ранее также выполнил отборочный норматив на чемпионат мира в Дохе (76,00), однако пока лишен возможности выступить на этом старте, так как не имеет нейтрального статуса.

Серебряный призер ЧМ-2017 Пронкин стал 18-м российским легкоатлетом, кому удалось выполнить олимпийский норматив. Ранее это удалось сделать имеющим нейтральный статус Марии Ласицкене, Илье Иванюку, Анжелике Сидоровой, Денису Лукьянову, Василию Мизинову, Сергею Шубенкову, Дарье Клишиной и Полине Миллер. Также квалифицировались в Токио пока не имеющие нейтрального статуса Владимир Никитин, Анна Чичерова, Дарья Нидбайкина, Екатерина Конева, Дмитрий Тарабин, Антонина Кривошапка, Михаил Акименко, Екатерина Строкова и Дмитрий Сорокин.

Квалификационный период отбора на Олимпиаду-2020 завершится 29 июня (в марафоне и спортивной ходьбе на 50 км - 31 мая). Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.