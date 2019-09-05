Колобков считает интересной идею провести в России женский ЧМ по баскетболу 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Министр спорта Павел Колобков поддержал идею Российской федерации баскетбола (РФБ) провести в стране женский чемпионат мира в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

РФБ намерена подать заявку на проведение женского чемпионата мира 2022 года в Екатеринбурге. Глава федерации Андрей Кириленко говорил, что идея находится на утверждении.

"Мы обсуждали это с Андреем Кириленко, идея интересная. Тем более, что для проведения чемпионата не требуется много городов, достаточно одного. Екатеринбург предварительно поддержал заявку, теперь надо подготовить пакет документов, есть специальная правительственная комиссия, которая рассматривает заявки, потому что это стоит определенных денег", - сказал Колобков.

"Но чемпионат предолимпийский, отборочный - с точки зрения развития баскетбола, особенно женского, это неплохо. Предварительное письмо о намерении федерация представила. Если эта заявка будет поддержана правительством Российской Федерации, Министерством спорта РФ, мы уже дальше будем планировать свои действия", - добавил он.

Чемпионаты мира по баскетболу среди женских команд проводятся с 1953 года. СССР принимал турнир дважды: в 1959 году соревнования прошли в Москве, а в 1986-м - в Москве, Минске и Вильнюсе. Россия ни разу не принимала чемпионат мира по баскетболу среди женских команд. Чемпионат мира 2018 года состоялся в Испании.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.