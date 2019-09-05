Бельгиец Жильбер выиграл 12-й этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 5 сентября. Бельгийский велогонщик Филипп Жильбер из команды Deceuninck - Quick-Step одержал победу на 12-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап по горной местности начался у автодрома "Наварра" и финишировал в Бильбао.

37-летний спортсмен преодолел дистанцию протяженностью 171,4 км за 3 часа 48 минут 18 секунд. Вторым стал испанец Александр Аранбуру Деба из команды Caja Rural - Seguros RGA (+0.03), который в финишном створе опередил испанца Фернандо Барсело Арагона (Euskadi Basque Country - Murias). Россиянин Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") занял 75-е место (+14.23), Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - 89-е (16.10), Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - 114-е (17.56). Аранбуру Деба во второй раз занял второе место на этапу "Вуэльты" нынешнего сезона (первый раз - на восьмом этапе).

В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич из команды Team Jumbo - Visma (44:52.08), вторым идет испанец Алехандро Вальверде (Movistar, +1.52), третьим - колумбиец Мигель Анхель Лопес ("Астана", +2.11). Кочетков занимает 82-е место (+1:22.44), Чернецкий - 107-е (+1:39.27), Кузнецов - 143-е (+2:07.59).

13-й этап "Вуэльты" пройдет по горной местности в пятницу от Бильбао до Лос-Мачукоса, его протяженность составит 166,4 км.

"Вуэльта" проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.