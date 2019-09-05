Легкоатлет Федоров на чемпионате России в Сочи выполнил норматив на ЧМ-2019

ТАСС, 5 сентября. Специализирующийся в тройном прыжке Алексей Федоров, победивший на командном чемпионате России в Сочи, одновременно выполнил квалификационный норматив для участия в чемпионате мира 2019 года в Дохе.

Федоров, имеющий нейтральный статус, показал результат 16,97 метра (норматив - 16,95 м).

На данный момент отборочные требования выполнили 56 российских легкоатлетов, из которых 22 имеют нейтральный статус, необходимый для участия в международных стартах на период отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Срок сдачи квалификационных нормативов истекает в ночь на 7 сентября.

ВФЛА после окончания летнего чемпионата России в Чебоксарах отправила письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) с просьбой ускорить рассмотрение заявок, которые были поданы спортсменами, претендующими на участие в мировом первенстве, на получение нейтрального статуса.

Чемпионат мира в Дохе пройдет с 27 сентября по 6 октября.