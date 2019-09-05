Колобков: сборная России не имеет организационных сложностей при подготовке к Играм-2020

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены не имеют организационных сложностей в процессе подготовки к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума рассказал министр спорта Павел Колобков.

"Организационных сложностей нет никаких, финансовых тоже, команды всем обеспечены. Четко выстраивается взаимодействие центра спортивной подготовки, сборных команд, федераций, есть постоянное взаимодействие с главными тренерами", - заявил Колобков.

"Сейчас очень важный этап, осталось меньше года до Олимпиады. Мы уже завоевали порядка 90 лицензий, рассчитываем, что около 400 наших спортсменов примут участие в Олимпийских играх", - добавил он.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.