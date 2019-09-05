"Барыс" победил "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 5 сентября. Казахстанский "Барыс" победил хабаровский "Амур" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Барыс-Арене" в Нур-Султане.

В составе "Барыса" шайбы забросили Антон Сагадеев (26-я минута), Алексей Маклюков (33) и Найт Корбэн (50), у "Амура" отличились Томаш Зогорна (19) и Игорь Руденков (31). Нападающий "Барыса " Дастин Бойд провел свою 450-ю игру в КХЛ, из которых 398 матчей он провел в регулярных чемпионатах и 52 - в плей-офф.

"Барыс" после двух матчей поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, набрав два очка, "Амур" идет на последнем, 12-м месте, проиграв два матча и не набрав ни одного очка.

В следующем матче "Барыс" в гостях сыграет с китайским клубом "Куньлунь" 8 сентября, "Амур" днем ранее примет на своей площадке челябинский "Трактор".