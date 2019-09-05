Колобков рассчитывает, что результаты по делу легкоатлета Лысенко представят 23 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Результаты по делу российского легкоатлета Данила Лысенко могут быть представлены на совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 23 сентября. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Победитель зимнего чемпионата мира 2018 года Лысенко в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократных нарушений правил доступности. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ходе изучения обстоятельств случившегося выявила факты возможной подделки ряда документов, которые спортсмен представил, когда пытался объяснить причины нарушений. В начале мая в СМИ появилась информация о том, что якобы кто-то из сотрудников Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) оказывал содействие Лысенко в его возможной попытке направить расследование по ложному пути.

"Ведется расследование. Должны были завершить в конце августа, на данный момент не завершили, - сказал Колобков. - Думаю, что результаты будут представлены на совете международной федерации во время чемпионата мира. Опять же, национальная федерация всю информацию предоставила, более того, представители федерации выезжали во Францию, давали свои комментарии".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.