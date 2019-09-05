Таов: лидеры национальной сборной пропустят чемпионат России по дзюдо в Назрани

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Лидеры российской сборной по дзюдо, принимавшие участие в предолимпийском чемпионате мира в Токио, пропустят чемпионат России, стартующий 6 сентября в Назрани. Об этом ТАСС сообщил главный тренер мужской команды Хасанби Таов.

Мужская сборная завоевала на турнире, проходившем на олимпийской арене "Ниппон будокан" в Токио с 25 августа по 1 сентября, две медали - серебро выиграл Нияз Ильясов в весовой категории до 100 кг, бронзу - Денис Ярцев в весе до 73 кг, в составе женской команды обладательницей серебра стала Наталья Кузютина (до 52 кг). Еще одну бронзовую награду россияне выиграли в смешанном командном турнире.

"Лидеры команды лишь три дня как вернулись из Токио, поэтому мы дали им отдых, - рассказал Таов. - Для тренеров сборной предстоящий чемпионат станет возможностью обновить команду молодыми спортсменами, посмотреть, в какой форме те, кто сегодня в строю. Уверен, что каждый из участников предстоящего старта имеет шанс отобраться не просто в сборную страны, но и в ее олимпийский состав - это абсолютно реально".

Чемпионат России в нынешнем году впервые примет Назрань (Республика Ингушетия) с 6 по 9 сентября, в соревнованиях примут участие спортсмены их 70 регионов страны. Предыдущий чемпионат России по дзюдо проходил в Грозном в октябре 2018 года. В турнире приняли участие более 500 спортсменов.