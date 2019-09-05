"Рубин" по буллитам победил "Сарыарку" в первом матче нового сезона ВХЛ

ТАСС, 5 сентября. Тюменский "Рубин" на выезде одержал победу над казахстанской "Сарыаркой" (Караганда) по буллитам со счетом 3:2 в первом матче нового, десятого по счету, сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

В составе "Рубина" шайбы на счету Вадима Кравченко (38-я минута) и Никиты Ядроеца (42). Победный буллит реализовал Семен Иванов. У "Сарыарки" шайбы на свой счет записали Виталий Кропачев (51) и Сергей Кузнецов (53).

В субботу "Сарыарка" дома примет ангарский "Ермак", в этот же день "Рубин" на выезде встретится с "Номадом" из Нур-Султана.

В финале плей-офф ВХЛ сезона-2018/19 "Сарыарка" оказалась сильнее "Рубина" (4-1 в серии). Всего "Сарыарка" дважды выигрывала титул чемпиона ВХЛ, "Рубин" - однажды.