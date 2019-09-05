Прыгун в высоту Цыплаков на чемпионате России в Сочи выполнил норматив на ЧМ-2019

ТАСС, 5 сентября. Прыгун в высоту Даниил Цыплаков, ставший вторым на командном чемпионате России в Сочи, выполнил квалификационный норматив для участия в чемпионате мира 2019 года в Дохе.

Цыплаков, пока не имеющий нейтрального статуса, показал результат 2,31 м (норматив - 2,30 м). Первое место на командном чемпионате России занял Михаил Акименко, взявший также 2,31, но опередивший Цыплакова по меньшему количеству попыток.

На данный момент отборочные требования выполнили 57 российских легкоатлетов, из которых 22 имеют нейтральный статус, необходимый для участия в международных стартах на период отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Срок сдачи квалификационных нормативов истекает в ночь на 7 сентября.

ВФЛА после окончания летнего чемпионата России в Чебоксарах отправила письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) с просьбой ускорить рассмотрение заявок, которые были поданы спортсменами, претендующими на участие в мировом первенстве, на получение нейтрального статуса. Чемпионат мира в Дохе пройдет с 27 сентября по 6 октября.