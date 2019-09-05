Россияне не сумели пробиться в четвертьфинал командного ЧЕ по настольному теннису

ТАСС, 5 сентября. Мужская сборная России по настольному теннису проиграла команде Германии во втором матче группового этапа командного чемпионата Европы. Соревнования проходят во французском Нанте.

Матч завершился со счетом 3-0 в пользу немецкой команды. В составе сборной России выступали Александр Шибаев, Кирилл Скачков и Владимир Сидоренко. Во вторник россияне одержали победу над командой Чехии (3-1). Немцы, выигравшие два поединка из двух, стали первыми в группе 1 и вышли в четвертьфинал, россияне заняли второе место в группе и не сумели пробиться в плей-офф.

Чемпионат Европы проходит в новом формате - через отборочные старты в финальный этап отобрались по 24 женские и мужские сборные. В каждой сетке команды разбиты на восемь групп, победители которых выходят в четвертьфинал. Женская сборная России также не сумела выйти в плей-офф, во вторник одержав победу над командой Хорватии (3-0), а в четверг проиграв сборной Португалии (2-3).

Чемпионат Европы завершится 8 сентября.