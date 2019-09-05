Бутранов победил в забеге на 1500 м на командном чемпионате России по легкой атлетике

ТАСС, 5 сентября. Алексей Бутранов стал первым на дистанции 1500 м на командном чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Сочи.

Он показал результат 3 минуты 42,86 секунды. Вторым стал Сергей Дубровский (3.42,88), третьим - Ильдар Надыров (3.43,47). На аналогичной дистанции у женщин победу одержала Светлана Аплачкина (4.11,66), второй стала Дина Александрова (4.11,72), третьей - Анастасия Калина (4.12,19), в среду Калина выиграла забег на 5000 м. На дистанции 200 м у мужчин победил Андрей Кухаренко (21,04 секунды), вторым стал Ильфат Садеев (21,12), третьим - Данил Росляков (21,30). На аналогичной дистанции у женщин выиграла Кристина Хорошева (24,14 секунды), второй стала Вера Алымова (24,16), третьей - Нонна Черняева (24,27).

На дистанции 400 м с барьерами у мужчин первым стал Денис Кудрявцев (49,49 секунды), вторым - Тимофей Чалый (49,67), третьим - Александр Скоробогатько (50,79). На аналогичной дистанции у женщин соревнования выиграла Валерия Андреева (56,29 секунды), второй стала Елена Зуйкевич (56,81), третьей - Ирина Колесниченко (58,24).

В метании молота у мужчин победил Валерий Пронкин (79,10 м), который выполнил олимпийский норматив, второй результат показал Денис Лукьянов (77,72 м), третий - Евгений Коротовский (75,56 м). У женщин победу одержала Елизавета Царева (70,71 м), второе место заняла Алена Лысенко (63,83 м), третье - Анастасия Шкуратова (61,15 м). В тройном прыжке у женщин победила Дарья Нидбайкина (14,09 м), второй стала Наталья Евдокимова (13,95 м), третьей - Анна Крылова (13,91 м). У мужчин победу праздновал Алексей Федоров (16,97 м), который выполнил квалификационный норматив для участия на чемпионате мира в Дохе, второе место занял Сергей Лаптев (16,49 м), третье - Виталий Павлов (15,63 м).

В прыжках с шестом у мужчин победил Илья Мудров (5,40 м), второе место занял Евгений Лукьяненко (5,30 м), который опередил Виктора Пинтусова (5,30 м) за счет меньшего числа затраченных попыток. В прыжках в высоту у мужчин победил Михаил Акименко (2,31 м), который опередил Даниила Цыплакова (2,31 м), показавшего личный лучший результат в сезоне, благодаря меньшему количеству попыток, третье место занял Никита Анищенков (2,15 м).

Командный чемпионат России по легкой атлетике завершится 6 сентября.