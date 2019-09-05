СМИ: футболист Маркизио может перейти в "Монако"

ТАСС, 5 сентября. Итальянский футболист Клаудио Маркизио может перейти в "Монако". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sportmediaset.it.

По информации источника, 33-летний футболист уже согласовал условия контракта с "Монако". Сообщается, что контракт будет подписан на один год с возможность продления еще на один.

"Монако", в составе которого выступает полузащитник сборной России Александр Головин, после четырех туров занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, находясь в зоне вылета, клуб набрал два очка.

Последним клубом Маркизио был российский "Зенит", куда он перешел на правах свободного агента в сентябре 2018 года. В последний раз итальянец выходил на поле в составе российского клуба 12 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче", в котором сине-бело-голубые уступили со счетом 0:1. В общей сложности в составе петербуржцев полузащитник принял участие в 15 матчах в разных турнирах, забив два мяча и получив две желтые карточки, из-за различных травм он пропустил 15 игр, два раза оставался в запасе, трижды не попадал в заявку не по медицинским причинам. Полузащитник расторг контракт с "Зенитом" 1 июля.

Маркизио - воспитанник итальянского "Ювентуса", за который выступал на протяжении 12 лет до августа 2018 года. Футболист является семикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем кубка страны, трехкратным обладателем Суперкубка Италии. В составе сборной Италии он провел 55 матчей, забил пять мячей, стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года и бронзовым призером Кубка конфедераций - 2013.