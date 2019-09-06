Вековые традиции и безграничные возможности. Москва принимает финал КМ по стрельбе из лука

Финал Кубка мира станет первым крупным международным соревнованием по стрельбе из лука на территории страны после Олимпийских игр 1980 года

Соревнования пройдут в Москве 6 и 7 сентября. К сожалению, этот вид спорта в нашей стране проигрывает по популярности и футболу, и хоккею, и фигурному катанию, хотя при этом остается одной из самых интересных и старинных спортивных дисциплин. Мало кто знает об этом, но стрельба из лука — один из тех немногих видов спорта, который способен объединить на одном турнире и паралимпийцев, и обычных спортсменов. А некоторые из ныне действующих правил соревнований придумал еще английский король Георг IV в XVIII веке. Об этом и многом другом — в материале ТАСС. Стрельба из лука была одним из первых видов спорта, который вошел в программу Олимпийских игр. Лучники соревновались между собой еще на Олимпиаде 1900 года в Париже. Турниры лучников на Играх существовали до 1920 года, после этого временно покинули олимпийскую программу, но триумфально вернулись в 1972 году. "Во всех народностях и континентах есть рисунки людей с луком. Поражение цели на расстоянии — это многовековая традиция, которая стала предпосылкой развития многих других видов спорта, — рассказал ТАСС глава Российской федерации стрельбы из лука бронзовый призер Олимпиады-1988 Владимир Ешеев. — Может быть, в телевизионной трансляции стрельба из лука выглядит не столь динамично и драматично, но именно для этого были немного скорректированы правила, введена система матчей. Сейчас Международная федерация стрельбы из лука старается не только удержать олимпийский статус нашего вида спорта, но и сохранить традиции". Одной из таких заботливо передаваемых традиций является цвет мишеней. Спортсмены до сих пор стреляют по бумажному разноцветному кругу — большой черный круг, затем синий, средний красный и маленький желтый круг "десятки". Именно такое сочетание цветов в XVIII веке придумал английский король Георг IV.

Дело в том, что в середине XVII века стрельба из лука стала одним из любимейших видов спорта английских джентльменов, организовывалось большое количество соревнований между клубами. Но отсутствие единого формата мишени значительно затрудняло турниры, ведь в каждом клубе были приняты свои цвета и размеры цели. Принц Георг был большим поклонником этого вида спорта и покровителем сразу нескольких клубов по стрельбе, поэтому понимал существующую проблему и постарался решить ее. С 1754 года для стрельбы из лука используется принятая им система разноцветного круга, которую до сих пор зовут "цветами принца". Причем в XVIII веке желтый центральный круг рисовали строго золотой краской. Еще одна заслуга Георга IV — установление дистанций — расстояний, которые разделяют спортсмена и мишень. Он предложил использовать для турниров три основные дистанции: 100, 80 и 60 ярдов. Сейчас на Олимпийских играх лучники соревнуются в стрельбе с единой дистанции, которая составляет 70 метров. Безграничные возможности На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро зрителей поразила иранская спортсменка Захра Немати. Девушка на инвалидной коляске отобралась на финальный олимпийский турнир, хоть и уступила уже в первом раунде россиянке Инне Степановой. Немати — чемпионка Паралимпийских игр 2012 года, но регламент не запрещает паралимпийцам соревноваться наравне с обычными спортсменами, если они прошли квалификационный отбор. Такая практика распространена и в нашей стране, многие лучники-паралимпийцы участвуют в чемпионате России.

"Мы проводим национальные чемпионаты по стрельбе из лука, и там наши паралимпийцы с удовольствием соревнуются наравне с остальными спортсменами, такая возможность специально прописана в регламенте соревнований. Что касается международных стартов, то наша бронзовая медалистка Паралимпиады-2012 Степанида Артахинова неоднократно выступала на этапах Кубка мира, как и ряд других российских паралимпийцев. Это достаточно распространенная практика, — рассказал Ешеев. — Немати — очень известная спортсменка, но еще во времена моей спортивной карьеры на обычных турнирах выступала новозеландская лучница на инвалидной коляске". Но не стоит думать, что инвалидная коляска может как-то облегчить стрельбу. Паралимпийцам приходится прикладывать титанические усилия для сохранения правильного положения тела, баланса и координации. "В сборной СССР была такая практика, мы тренировали стрельбу из лука сидя. Это очень сложно, потому что стоящий на ногах спортсмен более устойчив, ему легче поймать нужный баланс. Тем более что у паралимпийцев есть свои ограничения, например нельзя прислоняться к спинке коляски. Поэтому геометрия удержания нужного угла гораздо сложнее, а при малейшем изменении угла уже все по-новому", — поделился воспоминаниями Ешеев. "Но есть такие высококоординированные, ловкие и талантливые спортсмены, которые и на инвалидной коляске выступают успешно не только в паралимпийских, но и в обычных соревнованиях. Это сложнотренируемые навыки, но многие из наших паралучников становились не просто участниками, но и призерами национального чемпионата", — добавил глава федерации. Все возрасты покорны Стрельба из лука объединяет не только самых разных спортсменов, но и людей практически любого возраста. По советским стандартам, желающих стать лучниками принимали в спортивные секции примерно с 12 лет. Сейчас, благодаря развитию технологий и созданию специальных детских луков, возраст занимающихся ребят может быть гораздо ниже. "Наш вид спорта интересен тем, что им можно заниматься всей семьей. Стрельбе из лука все возрасты покорны. В дисциплине 3D (спортсмены стреляют по мишеням, имеющим вид настоящих животных) с удовольствием стреляют и те, кто уже на шестом десятке", — рассказал Ешеев. Владимир Ешеев подчеркнул, что в России видна положительная динамика по количеству занимающихся этим видом спорта и по охвату регионов. Хотя свои проблемы тоже существуют. Например, не всегда хватает тренеров и других специалистов. "Если посмотреть на статистику, то в 1996 году стрельбой из лука занимались всего в 13 субъектах Федерации. Сейчас этот показатель — порядка 53 субъектов. По количеству занимающихся на данный момент это около 25 тыс. человек, и с годами эта цифра растет, — рассказал Ешеев. — Появляются новые субъекты: в прошлом году мы открыли Приморский край, Владивосток, а так стрельбой из лука занимаются много где — от Дагестана до Архангельской области и Калининграда". "Мы не отдаем предпочтение какой-то одной дисциплине, в России развивается как классический лук — олимпийский вид, так и блочный, не так у нас давно появилась разновидность японского лука кюдо, — добавил глава Федерации стрельбы из лука России. — На самом деле многие спортсмены совмещают дисциплины, например наша чемпионка мира по стрельбе из блочного лука Наталья Авдеева занималась и классическим луком. Но, конечно, мы верим, что когда-нибудь и блочный лук станет олимпийской дисциплиной".

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