Призер ЧЕ в прыжках с шестом Моргунов пропустит чемпионат мира в Дохе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов не примет участия в мировом первенстве в Дохе. Об этом ТАСС в четверг сообщил главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

По состоянию здоровья Моргунов не выступал в 2019 году. Командный чемпионат России в Сочи, который стартовал 4 сентября, должен был стать первым стартом для 22-летнего спортсмена после возвращения в строй. Моргунов был в заявке на турнир, но на старт не вышел.

"Тимур Моргунов пока не готов выступать на соревнованиях, - сказал Борзаковский. - Я, как главный тренер, принял решение о том, что этот спортсмен пропустит чемпионат мира в Дохе. Он нам нужен здоровым на Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые являются главным стартом четырехлетия, а сейчас Тимуру нужно до конца восстановиться".

На чемпионате Европы, который проходил в Берлине в августе 2018 года, Моргунов стал вторым после шведа Армана Дюплантиса, сумев в лучшей попытке впервые в карьере преодолеть планку на высоте 6 м. В конце августа 2018 года россиянин стал победителем финала Бриллиантовой лиги. Зимний сезон Моргунов, имеющий нейтральный статус, вынужден был пропустить из-за травмы ахиллова сухожилия. А в начале летнего сезона Моргунов на тренировке сломал мизинец на руке.

Командный чемпионат России в Сочи завершится 6 сентября. Чемпионат мира пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.