Лифанов и Калимуллин вышли в финал личного турнира на ЧМ по современному пятиборью

ТАСС, 5 сентября. Российские спортсмены Александр Лифанов и Данил Калимуллин вышли в финал индивидуального мужского турнира чемпионата мира по современному пятиборью. Соревнования проходят в Будапеште.

Результат Лифанова составил 1129 баллов, спортсмен занял первое место в полуфинале в группе А. Калимуллин стал 10-м (1123 баллов) в полуфинале в группе В. Россияне Кирилл Беляков (1069) и Егор Пучкаревский (1090) не смогли пробиться в финальные соревнования.

Лифанов является победителем личного турнира юношеских Олимпийских игр 2014 года. Калимуллин становился чемпионом России в командных соревнованиях в 2016 и 2017 годах, а также в 2014 году - в эстафете.

Чемпионат мира завершится 8 сентября. Мужской личный финал состоится 7 сентября.