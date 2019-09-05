ХК "Ак Барс" одержал первую победу под руководством Квартальнова, обыграв "Йокерит"

ТАСС, 5 сентября. Казанский "Ак Барс" на выезде обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хельсинки на "Хартвалл-Арене".

В составе "Ак Барса" отличились Станислав Галиев (16-я минута), Эмиль Галимов (17), Патрис Кормье (21), Кирилл Петров (33) и Джастин Азеведо (43). У "Йокерита" шайбы на счету Антти Пильстрёма (24) и Тему Эронена (57).

Кормье и Галимов забросили первые шайбы в официальном матче в составе казанской команды. Петров достиг отметки в 250 очков (119 шайб + 131 передача) в КХЛ. Эта победа стала первой для казанского клуба в официальном матче под руководством Дмитрия Квартальнова, который возглавил команду по окончании прошлого сезона.

После двух проведенных матчей "Ак Барс" занимает пятое место в Восточной конференции (2 очка, 2 встречи), "Йокерит" идет последним на Западе (0 очков, 2 матча).

В следующем матче "Йокерит" примет рижское "Динамо", "Ак Барс" на выезде сыграет с "Сочи". Обе встречи пройдут в субботу.