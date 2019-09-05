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Летние олимпийские виды спорта

Красильников и Стояновский вышли в плей-офф финала Мирового тура по пляжному волейболу

Во втором матче в группе С россияне победили пару из Катара

ТАСС, 5 сентября. Чемпионы мира 2019 года россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в плей-офф финала Мирового тура по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Риме.

Во втором матче группы С россияне оказались сильнее катарцев Шерифа Юнуссе и Ахмеда Тиджана со счетом 21:17, 21:14 и обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. Ранее в четверг россияне победили итальянцев Якоба Виндиша и Самуэле Коттафава (21:15, 21:17).

В пятницу во втором матче группы С Константин Семенов и Илья Лешуков сыграют с парой Виндиша и Коттафавы, во втором туре группы D Никита Лямин и Тарас Мыськив встретятся с норвежцами Хендриком Молом и Матиасом Бернтсеном.

В женской части соревнований во втором туре группы D россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина встретятся с немками Лаурой Людвиг и Маргаретой Козух. В группе Н Евгения Уколова и Екатерина Бирлова сыграют с итальянками Мартой Менегатти и Викторией Орси Тот. В рамках второго тура группы С Ксения Дабижа и Дарья Рудых сыграют с голландками Санне Кейзер и Маделейн Меппелинк.

В турнире принимают участие по 32 мужские и женские пары. Призовой фонд турнира составляет $400 тыс. Соревнования завершатся 8 сентября.

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Летние олимпийские виды спорта
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