Красильников и Стояновский вышли в плей-офф финала Мирового тура по пляжному волейболу

ТАСС, 5 сентября. Чемпионы мира 2019 года россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в плей-офф финала Мирового тура по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Риме.

Во втором матче группы С россияне оказались сильнее катарцев Шерифа Юнуссе и Ахмеда Тиджана со счетом 21:17, 21:14 и обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. Ранее в четверг россияне победили итальянцев Якоба Виндиша и Самуэле Коттафава (21:15, 21:17).

В пятницу во втором матче группы С Константин Семенов и Илья Лешуков сыграют с парой Виндиша и Коттафавы, во втором туре группы D Никита Лямин и Тарас Мыськив встретятся с норвежцами Хендриком Молом и Матиасом Бернтсеном.

В женской части соревнований во втором туре группы D россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина встретятся с немками Лаурой Людвиг и Маргаретой Козух. В группе Н Евгения Уколова и Екатерина Бирлова сыграют с итальянками Мартой Менегатти и Викторией Орси Тот. В рамках второго тура группы С Ксения Дабижа и Дарья Рудых сыграют с голландками Санне Кейзер и Маделейн Меппелинк.

В турнире принимают участие по 32 мужские и женские пары. Призовой фонд турнира составляет $400 тыс. Соревнования завершатся 8 сентября.