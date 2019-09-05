Молодежная сборная России по футболу начнет отбор к ЧЕ-2021 матчем против команды Сербии

САРАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной России в пятницу встречей с командой Сербии стартуют в отборочном цикле к чемпионата Европы 2021 года. Подопечные Михаила Галактионова начнут выступление на турнире дома, игра пройдет на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске.

В преддверии старта отбора к континентальному первенству тренерский штаб огласил состав национальной сборной. В него были включены 23 футболиста. Среди них значатся вратари Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак") и Матвей Сафонов ("Краснодар"), защитники Юрий Горшков ("Чертаново"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Никита Калугин ("Сочи"), Иван Лапшов ("Оренбург"), Николай Рассказов ("Спартак") и Данил Степанов ("Рубин"), полузащитники Данил Глебов ("Ростов"), Артем Голубев ("Уфа"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Даниил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба - "Арсенал"), Леон Мусаев ("Зенит"), Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (оба - "Краснодар") и Роман Тугарев ("Локомотив"), а также нападающие Вячеслав Грулев ("Динамо"), Иван Игнатьев ("Краснодар") и Федор Чалов (ЦСКА).

Однако позднее Галактионову пришлось искать замену Сулейманову, который получил сильный ушиб в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" (1:2), а также полузащитнику "Ростова" Данилу Глебову. Вместо них в расположение команды был вызван полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров. Молодой хавбек активно используется тренерским штабом красно-белых и получил большое количество игрового времени в последних матчах.

Одним из козырей молодежной сборной России можно назвать вратарскую линию, где за звание первого номера поспорят прогрессирующие голкиперы Сафонов и Максименко. Также обращает на себя внимание появление в списке лучшего бомбардира прошлого сезона Чалова. Черчесов решил не вызывать форварда в главную команду на матчи отбора чемпионата Европы против сборных Шотландии и Казахстана.

В предыдущей квалификации молодежная команда также играла с сербами в одной группе. Россияне потерпели два поражения (2:3, 1:2), что не позволило им выйти на континентальное первенство.

Приехали побеждать

В преддверии матча Галактионов отметил, что команда находится в хорошем психологическом состоянии. "Атмосфера в коллективе отличная, все друг друга знают по юношеским сборным. Команда настроена побеждать, поэтому приехали в Саранск только с этой целью. Мы надеемся укрепить здесь ту атмосферу, которую создала главная сборная своей победой в матче с командой Сан-Марино", - сказал Галактионов.

8 июня на построенном к чемпионату мира 2018 года стадионе "Мордовия-Арена" состоялся матч сборных России и Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Победа со счетом 9:0 стала самой крупной в истории национальной команды. Матч посетили более 42 тыс. человек.

Следующую встречу отборочного турнира молодежная сборная России проведет против команды Болгарии 10 сентября в Софии. Также соперниками станут сборные Польши, Латвии и Эстонии.

По ходу группового этапа команды сыграют друг с другом по два матча. Победители групп выйдут в финальную часть. Две лучшие команды, из числа занявших вторые места, разыграют в стыковых встречах еще одну путевку на турнир. В финальной части выступят 12 команд, в числе которых хозяева соревнований - сборные Венгрии и Словении.