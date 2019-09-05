Лучшие лучники мира поборются за победу в Кубке мира в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Москва впервые после Олимпийских игр 1980 года примет крупный международный турнир по стрельбе из лука - финал Кубка мира. Соревнования пройдут с 6 по 7 сентября на Престижной аллее спорткомплекса "Лужники".

В турнире примут участие сильнейшие лучники мира, среди которых будут и российские спортсмены. Медали финала Кубка мира мужчины и женщины разыграют в соревнованиях по классическому и блочному луку. Турниры пройдут в индивидуальном и командном первенствах, а также в миксте.

По итогам четырех этапов Кубка мира, которые прошли в Медельине (Колумбия), Шанхае (Китай), Анталье (Турция) и Берлине (Германия), в финал отобрались по восемь лучших спортсменов в каждом индивидуальном виде программы. Представители России получили места в финале Кубка мира на правах хозяев. Среди смешанных команд будут проводится только финальные матчи между лучшими коллективами мирового рейтинга и хозяевами.

В среду в Москве состоялась жеребьевка. В четвертьфинале по стрельбе из блочного лука у женщин Наталья Авдеева встретится с американкой Алексис Руиз. В соревнованиях по классическому луку россиянка Саяна Ли сойдется на аналогичной стадии с Кан Чхэ Ён из Южной Кореи, а чемпионка мира Ксения Петрова - с китаянкой Чжэн Ичай. У мужчин Артем Махненко и Антон Булаев встретятся с американцами Брэди Эллисоном и Джеймсом Лутцем соответственно.

В соревнованиях среди смешанных команд в классическом луке в финале противостоять друг другу будут команды России и Южной Кореи. В блочном луке в решающем поединке встретятся команды России и США.

Изначально соревнования планировали провести на Красной площади. Однако позже выбрали Лужники. Оргкомитет турнира возглавляет вице-премьер РФ Ольга Голодец.