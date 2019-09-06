СМИ: руководство "Ливерпуля" хотело избавиться от Джеррарда в конце его карьеры

ТАСС, 6 сентября. Руководители футбольного клуба "Ливерпуль" пытались избавиться от капитана клуба Стивена Джеррарда под конец карьеры полузащитника. Такое мнение высказал его бывший партнер по команде и сборной Англии Майкл Оуэн, чьи слова передает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Полузащитник покинул "Ливерпуль" в 2015 году, перебравшись в американский "Лос-Анджелес Гэлакси". В 2017 году Джеррард завершил профессиональную карьеру.

"Я сильно сомневаюсь, что Стивен хотел поехать и поиграть в США в 2015 году. Клуб желал, чтобы он ушел еще за два года до этого. Уверен, что Стивен предпочел бы завершить свою карьеру в "Ливерпуле", играя все меньше и меньше матчей, пока бы не достиг точки, когда его смогли бы интегрировать в тренерский штаб. Вместо этого выпихнули на короткий срок, потому что Джеррард стал символом команды, он был больше, чем клуб", - сказал Оуэн.

Джеррард в качестве футболиста провел 17 сезонов за "Ливерпуль" (1998-2015), в составе команды он становился трехкратным победителем Кубка английской лиги, двукратным обладателем трофеев Кубка и Суперкубка Англии, а также Суперкубка УЕФА. По разу Джеррард выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. После завершения карьеры в США полузащитник возглавил юношескую команду "Ливерпуля" (2017-2018), а с 2018 года тренирует шотландский "Рейнджерс".