Сорокин: информация о проведении Санкт-Петербургом финала ЛЧ сейчас является домыслом

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение о месте проведения финала Лиги чемпионов 2021 года еще не приняли, поэтому информация о выборе в пользу Санкт-Петербурга на данный момент является домыслом. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин.

В конце августа агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщило о том, что финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге. Также отмечалось, что решающий матч главного турнира Европы 2022 года состоится в Мюнхене, а 2023 года - в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"Про финал Лиги чемпионов запустили странную информацию, это не является правдой. Основанием стала презентация Санкт-Петербурга, которая делалась на одном из конгрессов. Однако решение будет принимать исполком УЕФА, это произойдет в Любляне (Словения) 24 сентября. На данный момент все сообщения о финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге являются домыслами", - сказал Сорокин.

Россия принимала финал Лиги чемпионов один раз - в мае 2008 года решающий матч проходил на московском стадионе "Лужники". В 2020 году финал состоится на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.