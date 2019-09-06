Эксперты оргкомитета Олимпиады-2020 посещали Сочи для консультаций по проведению Игр

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Японские эксперты, занимающиеся организацией Олимпиады 2020 года, посещали Сочи для консультаций по проведению Игр. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил спортивный директор Токио-2020 Кодзи Мурофуси.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. "Мы отправляли экспертов в Сочи, консультировались. Да, там были зимние Игры. То же самое проделали с Пхёнчханом и другими столицами недавних Олимпиад", - признался Мурофуси.

По словам собеседника ТАСС, японцы не переживают, что после Игр часть спортивных объектов перестанет эксплуатироваться. "Нам повезло, потому что для Олимпиады мы задействуем более 60% уже функционирующих спортивных объектов. Также активно используем временные сооружения, чтобы не возникло проблемы заброшенных объектов после Игр", - добавил функционер.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.