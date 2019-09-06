Садулаев вошел в состав сборной России по вольной борьбе на ЧМ в Нур-Султане

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев выступит в составе сборной России на чемпионате мира, который пройдет в Нур-Султане с 14 по 22 сентября. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Дзамболат Тедеев.

Чемпионат мира по спортивной борьбе в Казахстане позволит спортсменам завоевать лицензии на Игры-2020. Их смогут получить шестеро лучших в каждом из стилей в олимпийских категориях.

"Состав сборной, которая выступит на мировом первенстве в Казахстане, сегодня был оглашен команде на базе в Сочи. Там спортсмены проходят заключительный сбор к чемпионату мира", - сообщил Тедеев.

В состав команды вошли Заур Угуев (до 57 кг), Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Гаджи Набиев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Алихан Жабраилов (до 92 кг), Адбулрашид Садулаев (до 97 кг) и Алан Хугаев (до 125 кг).