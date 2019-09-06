Тедеев: российские борцы на ЧМ нацелены добыть максимальное количество лицензий на ОИ

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по вольной борьбе нацелена на завоевание максимального количества олимпийских лицензий на чемпионате мира, который пройдет в Нур-Султане с 14 по 22 сентября. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Дзамболат Тедеев.

Состав команды был оглашен на сборе, который проходит на базе "Юг спорт" в Сочи. В него вошли Завур Угуев (до 57 кг), Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Гаджи Набиев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Алихан Жабраилов (до 92 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Алан Хугаев (до 125 кг).

"Этот чемпионат мира очень важен для нас, и он будет совсем не похож на все предыдущие - на нем будут разыгрываться олимпийские лицензии на Игры в Токио. Безусловно, мы нацелены завоевать максимальное их количество, чтобы затем спокойно готовиться к Олимпиаде. При этом мы хорошо понимаем - к этому турниру готовились не мы одни, к нему готовились все страны", - рассказал Тедеев.

Как сообщил главный тренер сборной, представители российской команды по вольной борьбе отправятся в Нур-Султан 17 сентября. "Сейчас сборная находится в Сочи, 15 сентября мы все прилетаем в Москву, а 17-го - вылет в Нур-Султан", - сообщил Тедеев.

Участие в Олимпийских играх в Токио обеспечат себе по шесть лучших борцов в каждой олимпийской категории.