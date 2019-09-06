Олимпийская чемпионка Воробьева вошла в состав сборной России на ЧМ по борьбе

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка Лондона, серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева вошла в состав сборной России по женской борьбе на чемпионат мира в Нур-Султане. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности главного тренера команды Магомед Алиомаров.

"Состав сборной определен, сегодня спортсменки проведут соревновательные схватки", - сообщил Алиомаров.

За женскую сборную России на чемпионате мира в Нур-Султане выступят Екатерина Полещук (до 50 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Марина Симонян (до 57 кг), Любовь Овчарова (до 59 кг), Мария Кузнецова (до 62 кг), Инна Тражукова (до 65 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Наталья Воробьева (до 72 кг), Екатерина Букина (до 76 кг).

Чемпионат мира пройдет с 14 по 22 сентября. По его итогам по шесть лучших спортсменок в каждой олимпийской категории завоюют лицензии на Игры в Токио.