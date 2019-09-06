Алиомаров: женская сборная России нацелена на четыре медали ЧМ по борьбе

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Женская сборная России по борьбе намерена завоевать не менее четырех медалей на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности главного тренера команды Магомед Алиомаров.

"Команда в хорошем состоянии, она нацелена на результат. Конечно, нам понадобится удача в плане жеребьевки, но девочки в уверенной форме. В команду вернулись все травмированные спортсменки, все восстановились. Надеюсь, что мы завоюем четыре медали, в том числе золото, и возьмем минимум четыре лицензии на Игры из шести", - рассказал Алиомаров.

"Основной задачей тренерского штаба было сплотить команду к чемпионату мира, чтобы девушки после нокаута чемпионатов мира в Париже и Будапеште заново поверили в себя, поверили в то, что они смогут выйти из тупика. Сейчас я могу сказать - это удалось. За время нашей совместной работы мы выступили на четырех крупных турнирах, в том числе на двух рейтинговых в Турции и Польше, и выступили блестяще. Это сплотило всех нас", - добавил тренер.

За сборную России на чемпионате мира выступят Екатерина Полещук (до 50 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Марина Симонян (до 57 кг), Любовь Овчарова (до 59 кг), Мария Кузнецова (до 62 кг), Инна Тражукова (до 65 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Наталья Воробьева (до 72 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг).

Чемпионат мира пройдет в Нур-Султане с 14 по 22 сентября. По его итогам по шесть лучших спортсменок в каждой олимпийской категории завоюют лицензии на Игры в Токио.