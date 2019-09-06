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Летние олимпийские виды спорта

Минск примет чемпионат мира по современному пятиборью 2021 года

Турнир впервые пройдет в Белоруссии

ТАСС, 6 сентября. Минск выбран местом проведения чемпионата мира по современному пятиборью 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Решение было принято на заседании исполкома UIPM в Будапеште, где в эти дни проходит чемпионат мира. Турнир впервые пройдет в Белоруссии. Мировое первенство 2020 года состоится в китайском Сямыне.

Исполком также определил место проведения чемпионата мира по современному пятиборью среди юниоров 2020 года. Турнир пройдет в Джонкове (Польша).

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Летние олимпийские виды спорта
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