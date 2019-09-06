Около 17 тыс. человек подали заявки на участие в этапе эстафеты олимпийского огня в Токио

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Почти 17 тыс. человек подали заявки на участие в столичном этапе эстафеты олимпийского огня летних Игр 2020 года в Токио. Об этом в пятницу сообщила столичная администрация.

Отмечается, что заявки уже подали 16 910 человек, что в 100 раз больше имеющейся квоты в 165 участников, которые в будущем году пронесут по улицам Токио олимпийский огонь. Всего же в эстафете, которая пройдет по всем 47 префектурам Японии, примет участие свыше 10 тыс. человек.

Заявки на участие в эстафете олимпийского огня принимаются на официальном сайте Игр до 15 сентября, подать заявку может любой желающий, включая иностранцев, проживающих на территории Японии.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Олимпийский огонь зажгут 11 марта - в память о катастрофе на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, а сама эстафета начнется 26 марта 2020 года с префектуры Фукусима.