Легкоатлетка Кастер Семеня стала игроком футбольного клуба из ЮАР

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м из ЮАР Кастер Семеня присоединилась к местному женскому футбольному клубу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

28-летняя Семеня не сможет сыграть за команду в этом году, так как период дозаявок уже завершился. Клуб выступает в южноафриканской полупрофессиональной лиге, в турнирной таблице он идет на втором месте.

"Я благодарна за эту возможность, и я ценю поддержку, которую уже получаю от команды. Я с нетерпением жду новых приключений и надеюсь, что смогу привнести в клуб что-то новое", - сказала Семеня.

Семеня является действующей чемпионкой мира в беге на 800 метров. Легкоатлетка не сможет принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в том числе в чемпионате мира 2019 года в Дохе, из-за новых правил, которые были приняты в апреле 2018 года. Согласно регламенту, чтобы иметь право принимать участие в состязаниях, необходимый уровень тестостерона не должен превышать пяти наномоль на литр, южноафриканская легкоатлетка с рождения имеет повышенный уровень тестостерона. Она пыталась оспорить новое правило в суде, но безуспешно.