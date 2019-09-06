Тренер сборной РФ по борьбе уверен, что Воробьева сможет показать хороший результат на ЧМ

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка 2012 года, серебряный призер Игр-2016 по вольной борьбе Наталья Воробьева способна показать хороший результат на чемпионате мира, который пройдет в Нур-Султане с 14 по 22 сентября. Такое мнение ТАСС высказал исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России Магомед Алиомаров.

Спортсменка выступала на Играх 2012 года в весовой категории до 72 кг, на Олимпиаде-2016 - до 69 кг. На чемпионате мира в Нур-Султане Воробьева снова выступит в неолимпийской категории - до 72 кг (эта весовая категория не представлена на Играх начиная с 2016 года - прим. ТАСС), однако к февральскому чемпионату Европы перейдет в более тяжелый олимпийский вес - до 76 кг.

"Наталья опустила вес к этому чемпионату, в своей категории (до 76 кг) она пока не набрала соответствующие кондиции. Уверен, что она сможет показать хороший результат на предстоящем чемпионате мира и стать первой, чтобы затем двигаться к Олимпиаде", - рассказал Алиомаров.

"После чемпионата мира Воробьева перейдет в более тяжелую категорию и будет конкурировать за попадание в состав сборной России на февральский чемпионат Европы в Италии с Екатериной Букиной", - отметил собеседник ТАСС.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа. Лицензии на участие в Играх получат первые шесть номеров чемпионата мира в Казахстане в каждом виде борьбы в олимпийских категориях.