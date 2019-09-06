Дегтярев: Кокорин и Мамаев в будущем смогут принести пользу российскому спорту

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в будущем смогут принести пользу российскому спорту. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В пятницу Алексеевский районный суд Белгородской области на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы Кокорина и Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла. Осужденные выйдут из колонии 17 сентября.

"Уверен, что суд, принимая во внимание все обстоятельства, вынес объективное решение. Рано или поздно эта история должна прийти к логическому завершению. Фигуранты понесли заслуженное наказание, а другие футболисты и просто публичные персоны получили хороший урок, сделали определенные выводы", - заявил Дегтярев.

"Думаю, ребятам предстоит вернуть себе форму, выйти на прежний спортивный уровень, продолжить свои карьеры. Они, как и прежде, пользуются поддержкой значительной части болельщиков. В будущем Кокорин и Мамаев смогут принести пользу российскому спорту и своей игрой вернуть реноме", - добавил он.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий были приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.