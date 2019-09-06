Фархутдинов: подготовка сборной России к чемпионату мира по боксу прошла на высшем уровне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Заключительный этап подготовки мужской сборной России к чемпионату мира по боксу прошел на высшем уровне. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Виктор Фархутдинов.

"Заключительный этап подготовки прошел в Златоусте на высшем уровне. Все достойные боксеры попали в сборную команду, пусть времени на ее формирование было мало, - сказал специалист. - Команда хорошая, проверенная, в нее вошли призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира. Команда готова, надо чтобы везение немного ребятам помогло. Будем стараться не подвести и завоевать как можно больше золотых медалей".

Фархутдинов добавил, что не стоит расслабляться, ожидая, что уровень соперников будет невысок из-за того, что на турнире не разыгрываются олимпийские лицензии (мужской и женский чемпионаты мира 2019 года по боксу лишены статуса отборочных к Олимпийским играм - 2020 в Токио - прим. ТАСС).

"Сюда приехали сильнейшие боксеры мира, все проверяются перед Олимпиадой в Токио. В той же колумбийской сборной пять чемпионов мира, два олимпийских чемпиона, здесь надо держать уши востро, готовиться серьезно. Сильные сборные у Узбекистана, Казахстана, нам будет нелегко", - отметил специалист.

В состав российской сборной вошли восемь боксеров: Василий Егоров (52 кг), Альберт Батыргазиев (57 кг), Илья Попов (63 кг), Андрей Замковой (69 кг), Глеб Бакши (75 кг), Георгий Кушиташвили (81 кг), Муслим Гаджимагомедов (91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Чемпионат мира по боксу пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.