ЦСКА выступил с предложением смягчить лимит на легионеров в КХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА выступил с предложением смягчить ограничение по количеству иностранных игроков в российских командах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович после заседания совета директоров КХЛ.

На данный момент российские клубы КХЛ имеют право заявлять на игру не больше пяти иностранных игроков.

"Хоккейный клуб ЦСКА выступил с предложением увеличить количество легионеров до семи. Совет директоров с интересом выслушал", - сказал Есмантович.

В конце декабря 2018 года президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявлял, что готов отменить лимит на легионеров.