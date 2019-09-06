Континентальная хоккейная лига выручила 3,6 млрд рублей по итогам сезона-2018/19

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Общая выручка Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2018/19 составила 3,6 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров лиги сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Заседание совета директоров КХЛ прошло в пятницу в Москве.

"3,6 млрд рублей - общая выручка лиги. Это больше, чем мы планировали, мы на 13% превысили показатели предыдущего сезона, - отметил Чернышенко. - Доходы от спонсоров выросли на 15%. До 30 сентября средства будут распределены, ЦСКА получит 72,5 млн рублей, на втором месте "Йокерит" - почти 40 млн".

Обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона стал московский ЦСКА.