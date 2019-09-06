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Кубок мира по баскетболу

Еремин: российские баскетболисты должны рассчитывать на чудо для выхода из группы на КМ

Россияне сохраняют лишь теоретические шансы на выход в плей-офф

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сборной России по баскетболу нужно надеяться на благоприятный итог второго группового этапа Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Еремин.

В пятницу сборная России уступила команде Польши со счетом 74:79 в первом матче второго группового раунда. Для выхода в плей-офф сборная России должна рассчитывать на поражение аргентинцев в матче с командой Венесуэлы, а также обыгрывать венесуэльцев в следующем туре с необходимой разницей мячей.

"Наверно, можно на лодке со сломанным веслом и протекающим дном надеяться, что ты доплывешь до противоположного берега в условиях хорошей погоды, но дыры нужно латать. Наша команда временами показывала хорошую игру, а временами плохо защищалась, плохо нападала, у нас были и хорошие отрезки, и провальные, - сказал Еремин. - Но не надо сникать, надо работать дальше, стараться - в мире часто происходят самые невероятные события, так что будем надеяться, что нашей сборной все-таки повезет. Я не математик, чтобы давать процентную вероятность нашим шансам, но скороспелых выводов делать пока не стоит, надо разобраться, почему не сыграл [Сергей] Карасев, почему неровно играл [Михаил] Кулагин, который имел прекрасный шанс заявить о себе".

Россияне до этого одержали победы над сборными Нигерии и Южной Кореи, а также проиграли аргентинцам. "Мы проиграли один из важнейших матчей, очень жаль. Он был для нас так же важен, как матч с Нигерией, но был и намного сложнее. К сожалению, ряд игроков, которые до сего момента играли неплохо, сыграли не совсем удачно - [Андрей] Зубков или [Виталий] Фридзон, который как-то стушевался", - подчеркнул Еремин, возглавлявший национальную команду с 1999 по 2002 год.

Россияне благодаря выходу во второй групповой этап сумели отобраться на квалификационный турнир на Олимпиаду.

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