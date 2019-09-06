Более 70% заявок на волонтерство на ЧЕ-2020 в Петербурге поступает от женщин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Более 70% заявок от желающих стать волонтерами во время матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге поступает от женщин. Такие данные на презентации в Петербургском информационном центре ТАСС привел руководитель Центра подготовки городских волонтеров Георгий Борисов.

На сегодняшний день получено более 5 тыс. заявок, среди заявителей - 72% женщин и 28% мужчин. По словам Борисова, такая же ситуация с волонтерами была и на чемпионате мира по футболу 2018 года. "Вообще в волонтерской деятельности всегда больше девушек и женщин, чем мужчин. Не знаю, с чем это связано, но на любых мероприятиях женщин всегда больше и здесь то же самое, на чемпионате мира была похожая ситуация", - сказал он.

По словам Борисова, всего Центр планирует отобрать 10 тыс. заявок и выбрать из них 1,5 тыс. человек.

Руководитель центра подготовки волонтеров также отметил, что более 98% заявок поступает от волонтеров из России. "Чуть более 1% - это волонтеры из других стран. Заявки мы приняли уже из 22 стран, в том числе из Франции, Китая, Индии и Шри-Ланки. Больше всего кандидатов в возрасте от 16 до 25 лет, самыми популярными языками, на которых говорят наши волонтеры, являются английский, русский, немецкий и китайский", - сказал Борисов, добавив, что самому старшему кандидату, который подал заявку в Центр, 82 года.

Борисов также сообщил, что отбор волонтеров завершится в начале следующего года. Городские волонтеры будут работать по девяти направлениям: транспорт, навигация, зона болельщиков, медицинское обеспечение, информационно-туристическая служба, культурно-развлекательная программа, "последний километр" - помощь болельщикам у самого стадиона "Санкт-Петербург" и в волонтерском штабе.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.