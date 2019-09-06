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Летние олимпийские виды спорта

Россия планирует принять чемпионат Европы по стрельбе из лука

Глава национальной федерации отметил, что Россия будет претендовать на множество турниров разной степени значимости
Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в проведении международных соревнований по стрельбе из лука, в том числе чемпионата Европы в помещении. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

В пятницу состоялась церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука, она прошла в месте проведения соревнований - на Престижной аллее спорткомплекса "Лужники". Соревнования пройдут 6 и 7 сентября. Столь крупный турнир по стрельбе из лука в России проходит впервые после Олимпийских игр 1980 года.

"С точки зрения развития в России стрельбы из лука, ее пропаганды, этот старт имеет колоссальное значение. У нас в планах и дальше принимать международные соревнования. Мы хотим провести молодежные Кубки Европы, еще ряд соревнований, преимущественно - в помещении, поскольку у нас климат не южный. Хотели бы провести чемпионат Европы в зале", - сказал Ешеев.

Чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении проводится раз в два года, последний раз он состоялся в феврале в турецком Самсуне.

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