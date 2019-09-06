Россия планирует принять чемпионат Европы по стрельбе из лука

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в проведении международных соревнований по стрельбе из лука, в том числе чемпионата Европы в помещении. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

В пятницу состоялась церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука, она прошла в месте проведения соревнований - на Престижной аллее спорткомплекса "Лужники". Соревнования пройдут 6 и 7 сентября. Столь крупный турнир по стрельбе из лука в России проходит впервые после Олимпийских игр 1980 года.

"С точки зрения развития в России стрельбы из лука, ее пропаганды, этот старт имеет колоссальное значение. У нас в планах и дальше принимать международные соревнования. Мы хотим провести молодежные Кубки Европы, еще ряд соревнований, преимущественно - в помещении, поскольку у нас климат не южный. Хотели бы провести чемпионат Европы в зале", - сказал Ешеев.

Чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении проводится раз в два года, последний раз он состоялся в феврале в турецком Самсуне.