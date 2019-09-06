Кириленко: сборная России по баскетболу могла сыграть лучше против поляков на Кубке мира

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты могли сыграть лучше в матче Кубка мира с командой Польши. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Россияне проиграли полякам со счетом 74:79 в первом матче второго группового раунда. Для выхода в плей-офф сборная России должна рассчитывать на поражение аргентинцев в матче с командой Венесуэлы, а также обыгрывать венесуэльцев в следующем туре с необходимой разницей мячей.

"Обидное поражение. Сборная могла выступить лучше. Хотя задача-минимум была выполнена", - сказал Кириленко.

Сборная России благодаря выходу во второй групповой раунд обеспечила себе участие в квалификационном олимпийском турнире.