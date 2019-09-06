Матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о погибших игроках "Локомотива"

ТАСС, 6 сентября. Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые пройдут 7 сентября, начнутся с минуты молчания в память об игроках ярославского "Локомотива", погибших в авиакатастрофе в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

7 сентября пройдут матчи "Амур" (Хабаровск) - "Трактор" (Челябинск), "Сибирь" (Новосибирск) - "Салават Юлаев" (Уфа), "Йокерит" (Хельсинки) - "Динамо" (Рига) и "Сочи" - "Ак Барс" (Казань). На встречах будут выделены места на трибунах, на которых будут разложены 44 шарфа с логотипом ярославского "Локомотива" - по количеству погибших 7 сентября 2011 года. Все команды выйдут на лед со специальными нашивками на игровых свитерах в память о трагическом событии.

Самолет Як-42 с командой потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе игроки основного состава хоккейной команды "Локомотив" и тренерский штаб. Команда летела в Минск на свой первый матч в рамках чемпионата КХЛ сезона-2011/12. Выжил только бортинженер Александр Сизов.