Елевич считает, что для прогресса сборной РФ необходимо менять систему баскетбола в стране

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Расширение Единой лиги ВТБ позволило бы молодым российским баскетболистам получить опыт игры на высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Сергей Елевич.

Сборная России в пятницу уступила команде Польши со счетом 74:79.

"Такие игроки сборной, как [Андрей] Сопин, [Григорий] Мотовилов не имеют опыта выступлений в Евролиге, Единой лиге ВТБ. Они играют в своем чемпионате (Суперлиге, второй по значимости лиге в структуре российского баскетбола - прим. ТАСС), но он не так силен, они не получают опыта, а это серьезный нюанс, - сказал Елевич. - Они неплохие спортсмены, но дайте им возможность сыграть в серьезных командах. А таких российских команд у нас [в Единой лиге ВТБ] всего девять, в них - 50 российских игроков, и нам в дальнейшем надо думать о том, чтобы расширять лигу, давая возможность молодежи играть в серьезных матчах".

По мнению специалиста, в обоих проигранных матчах на турнире, с командами Аргентины и Польши, россияне действовали на равных с соперниками. "Мы набрали обороты, которые позволяют нам показывать хороший баскетбол. Но нельзя не обращать внимания на 21 потерю и 0:15 во второй четверти или проигранные девять очков в последней четверти", - подчеркнул Елевич.

Тренерский штаб выжал из сборной России все, что возможно, отметил специалист. "Они [игроки] неплохо действовали в защите, но уровень баскетбола подрос, поверьте мне, и все это не так просто. Обратите внимание, мы никогда раньше не брали в расчет сборные Швеции, Нидерландов, Англии, Польши, но сейчас они выступают, показывая классный баскетбол, у них хорошие тренеры и игроки. Многие из них играют в Национальной баскетбольной ассоциации", - сказал Елевич.

"Нам надо поддерживать нашу сборную при любой возможности - другой у нас нет. Эта команда получала дивиденды от своей работоспособности, от тренерских замыслов, надо к ней относиться более лояльно. Не в них дело, в системе - это она заставляет их так играть. В нашем чемпионате много недоработок, нам надо многое пересматривать", - добавил он.