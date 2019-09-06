Капитан сборной России по регби считает, что команда на 90% готова к Кубку мира

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сборная России по регби более чем на 90% готова к Кубку мира, который пройдет в Японии. Такое мнение на пресс-конференции в пятницу высказал капитан российской команды Василий Артемьев.

Сборная России проведет товарищеский матч против ирландского клуба "Коннахт" на стадионе "ВТБ-Арена" 7 сентября, начало - 19:00 мск. Этот матч станет последним в рамках подготовки сборной России к Кубку мира, который стартует 20 сентября в Японии. В матче открытия турнира сборная России встретится с хозяевами.

"Мы находимся на последнем этапе подготовки к Кубку мира, и матч с "Коннахтом" - прекрасная возможность попробовать все наши наработки, игроков, получить игровую практику. Для нас это первая игра на таком стадионе. А уже после нас ждет очень серьезная игра 20 сентября со сборной Японии", - сказал Артемьев.

"Команда на 90 с плюсом процентов готова к Кубку мира, никаких глобальных изменений уже не будет, будем вносить только тактические штрихи под игру с Японией. Сборная Японии очень сильная, они готовятся к этому Кубку мира последние пять лет. Команда максимально тренированная и подготовленная, мы будем ждать от них наилучшей игры. Они очень организованы и техничны, стараются играть на высоких скоростях, это команда, которая по уровню уже приблизилась к странам первого регбийного эшелона", - добавил Артемьев.

В предыдущем товарищеском матче российские регбисты уступили английскому клубу "Джерси Редс" со счетом 22:35 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе "Слава" 27 августа.

"Поражение в товарищеском матче с "Джерси Редс" было обидным, хотя в той игре был важен не результат, а задумка тренерского штаба посмотреть всех игроков, в том числе и тех, кто редко выходит на поле, определиться со стартовым составом. Эта задача была выполнена. Как показала игра, побеждает тот, кто меньше ошибается, поэтому мы постараемся нивелировать наши слабые стороны, больше оказывать давления и играть на стороне соперника. На завтрашнюю игру мы выходим в полной готовности", - сказал Артемьев.