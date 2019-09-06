Джонс: матч с "Коннахтом" поможет определиться с заявкой на стартовый матч КМ по регби

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Товарищеский матч сборной России по регби с ирландским клубом "Коннахт" поможет тренерскому штабу национальной команды определиться с заявкой на стартовый матч Кубка мира. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Лин Джонс.

Мужская сборная России по регби 7 сентября (начало - 19:00 мск) проведет товарищеский матч против ирландского клуба "Коннахт" на стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина". Этот матч станет последним в рамках подготовки сборной России к Кубку мира. В предыдущем товарищеском матче российские регбисты уступили английскому клубу "Джерси Редс" со счетом 22:35.

"Я доволен состоянием игроков на сегодняшний день. Во втором тайме в игре против "Джерси Редс", когда был выпущен приближенный к основному составу костяк команды, уровень исполнения, концентрации и игры резко вырос, что еще раз подтвердило выбор тренеров в пользу ряда игроков. Завтрашний матч во многом определит тех 23 игроков, кто с большой долей вероятности войдет в заявку на матч открытия Кубка мира", - сказал Джонс.

"Было непростое решение - убрать кого-то из команды, но мы прошли долгий путь, и подошло такое время, когда нужно решать, кого оставить дома. Мы решили взять 18 нападающих, тогда как большинство команд первого эшелона выбрали по 17, ожидаем, что будут тяжелые физически противостояния и решили взять шесть игроков третьей линии вместо классического выбора пяти. Третья линия несет большую нагрузку, у нас очень хорошие и качественные игроки третьей линии, каждый из них может быть не просто статистом на поле, но и внести важный вклад в игру", - отметил специалист.

Кубок мира откроется 20 сентября в Японии. В матче открытия турнира национальная сборная России встретится с хозяевами соревнований.