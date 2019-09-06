Россиянка Авдеева стала второй в финале Кубка мира в стрельбе из блочного лука

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российская спортсменка Наталья Авдеева заняла второе место в финале Кубка мира в стрельбе из блочного лука. Соревнования проходят в спорткомплексе "Лужники" в Москве.

В финальном матче она уступила спортсменке из Колумбии Саре Лопес - 139:149. Замкнула тройку призеров француженка Софи Додемон.

31-летняя Авдеева является чемпионкой мира 2019 года, победительницей и серебряным призером Европейских игр (2019), победительницей чемпионата мира в помещении (2018), также она стала третьей в финале Кубка мира 2014 года.

24-летняя Лопес пятый раз и третий подряд стала победительницей финала Кубка мира. Также на ее счету две золотые медали чемпионатов мира (2013, 2017).

Финал Кубка мира в Москве завершится в субботу. Кубок мира проводится с 2006 года, он состоит из пяти этапов. Столь крупные соревнования по стрельбе из лука в России проходят впервые после Олимпийских игр 1980 года.