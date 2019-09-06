МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Победителям и призерам финала Кубка мира по стрельбе из лука в Москве дарят самовары, передает корреспондент ТАСС.

В пятницу состоялась церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука, она прошла в месте проведения соревнований - на Престижной аллее спорткомплекса "Лужники".

Первыми медали соревнований разыграли женщины в стрельбе из блочного лука. Россиянка Наталья Авдеева стала второй, уступив в финальном матче спортсменке из Колумбии Саре Лопес. Бронзу завоевала француженка Софи Додемон. Во время церемонии награждения спортсменкам вручили самовары, расписанные под хохлому.

Турнир завершится 7 сентября. Столь крупные соревнования по стрельбе из лука в стране проходят впервые после Олимпийских игр 1980 года.