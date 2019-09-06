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Летние олимпийские виды спорта

Лучница Авдеева испытала незабываемые эмоции в финале Кубка мира в Москве

Россиянка, которой в день соревнований исполнился 31 год, проиграла в матче за золото колумбийке Саре Лопес
Наталья Авдеева Александр Щербак/ТАСС
Описание
Наталья Авдеева
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россиянка Наталья Авдеева во время выступления в финале Кубка мира в Москве испытала незабываемые эмоции, поскольку соревноваться ей пришлось в день рождения на глазах у матери. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

Авдеева в матче за золото в стрельбе из блочного лука уступила спортсменке из Колумбии Саре Лопес.

"Это не столько необычно, сколько волнительно, - сказала Авдеева. - Я считаю, что наша страна достойна проводить крупнейшие мероприятия, особенно здесь, в Москве, в Лужниках. Это здорово. Надеюсь, что такое повторится еще раз".

"Сегодня на трибуне присутствовала моя мама, поэтому я очень переживала, - отметила спортсменка и чуть не расплакалась. - Я очень хотела ее порадовать, надеюсь, что это у меня получилось. Это эмоции, которые должен почувствовать каждый человек".

Авдеевой 6 сентября исполнился 31 год. "Такое настроение было хорошее, - сказала она. - На самом деле, день проходит очень эмоционально, меня поздравило очень много людей, причем не только российские спортсмены и друзья, которые живут в Калининградской области, но и друзья со всего мира. Это очень круто".

"Сегодня немного не получилось в финале, но ничего - в следующем году я постараюсь выиграть финал Кубка мира", - сказала Авдеева, назвав финал Кубка мира в Москве лучшим в ее карьере по уровню организации.

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