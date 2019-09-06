Семин надеется, что футболист "Локомотива" Алексей Миранчук сыграет против "Байера" в ЛЧ

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин надеется, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук успеет восстановиться к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Байера", который пройдет 18 сентября. Об этом специалист рассказал ТАСС.

Миранчук получил повреждение в первом тайме встречи восьмого тура чемпионата России против "Ростова" (1:2) и был заменен. В пятницу пресс-служба московского клуба сообщила, что Миранчук пропустит три недели. 23-летний футболист не поможет сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября).

"Мы надеемся, что это ненадолго, - сказал Семин. - Мы должны иметь ввиду, что травмы будут вносить изменения в состав, это часть футбола. Для нас это большая потеря, Леша - образующий футболист, который играет важную роль в команде. Мы должны найти ему замену, но сейчас мне сложно сказать, кем можно было бы заменить Миранчука, но у нас будет время это обсудить, когда вернуться наши сборники".

"Я надеюсь на чудеса докторов, может, он все же успеет восстановиться к матчу с "Байером". Нельзя недооценивать немецкую команду, она сейчас показывает чуть ли не лучшую игру в чемпионате Германии. У нас все команды в группе (также в группе выступят итальянский "Ювентус" и испанский "Атлетико" - прим. ТАСС) высочайшего уровня", - заключил Семин.

В текущем сезоне Миранчук провел восемь матчей в чемпионате России, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. "Локомотив" после восьми туров занимает пятое место в турнирной таблице.